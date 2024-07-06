كوندي يكشف سر ركلة الجزاء "الاستثنائية".. ويضحك بسبب "نيكو ويليامز"!

ماذا قال النجم الفرنسي؟

أكد جول كوندي، ظهير منتخب فرنسا، أن تدريبات برشلونة وراء تسديده ركلة الجزاء في مواجهة البرتغال، والتي حسمها الديوك (5-3)، بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي بربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وقال صاحب الـ25 عامًا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "هذه المرة الأولى التي أسدد فيها ركلة جزاء منذ كنت شابًا (قبل نحو 7 سنوات)، أتدرب بانتظام على ركلات الجزاء في برشلونة، وأحب ذلك، لذا طلبت من المدرب السماح لي بتنفيذها أمام البرتغال".

وقدم كوندي أداء مميزًا في اليورو على الرواق الأيمن، وخرج منتصرًا من معارك صعبة ضد أجنحة خطيرة مثل دوكو (بلجيكا) أو رافائيل لياو (البرتغال)، والآن يأتي الدور على نيكو ويليامز (إسبانيا)".

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وسُئل كوندي من قبل أحد الصحفيين عن خصمه التالي في تدخل تلفزيوني، والذي خلط بين (نيكو ويليامز) وشقيقه نياكيتي ويليامز (الذي يلعب لمنتخب غانا)، فقال نجم فرنسا ضاحكًا: "سأواجه نيكو ويليامز، وليس إينياكي ويليامز".

وختم: "هناك العديد من اللاعبين المهمين الذين أواجههم، لكن هذا هو السبب في أنني ألعب كرة القدم، أحب المباريات المهمة، فهي تساعدني على التحسن، أنا دائمًا متحمس للعب ضد هؤلاء اللاعبين، أحاول مواجهة التحدي في جميع الأوقات".