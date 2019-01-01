كونتي ينتقد جسد لوكاكو: يحتاج للتدرب بشكل أكبر

كونتي يطالب لوكاكو بالتدرب بشكل أكبر من أجل تحسين حالته البدنية بعد كل تلك الغيابات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر على أهمية تدرب اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو بشكل أكثر قوة خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مواجهة يوفنتوس وأكد خلالها أن لوكاكو يمكنه أن يقدم ما هو أفضل من ذلك لو كان في حالة جسدية مختلفة.

وقال كونتي: "لوكاكو في حاجة للتدرب بشكل أكبر، لديه جسد هائل وليلعب كرة القدم عليه أن يكون في أفضل حالاته طوال الوقت".

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وأضاف: "في بداية الموسم كانت لديه إصابة في الظهر، وغاب عنا مؤخرًا بسبب مشكلة عضلات الفخذ التي عانى منها أمام لاتسيو".

وأكمل: "هو يقوم بكل ما لديه وما حدث لا يمكن تغييره، كما أظهر رغبة كبيرة في تقديم كل ما لديه ضد يوفنتوس، لنأمل أن يترك كل تلك المشاكل خلفه وأن يبدأ من جديد".

جدير بالذكر أن إنتر كان قد تعرض للهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الإيطالي على يد المتصدر وحامل اللقب يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد مساء الأمس الأحد.