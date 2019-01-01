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رجل رائع - رجل مخيب | إنتر ميلان × يوفنتوس

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اختيارات جول للأفضل والأسوأ في قمة الأسبوع السابع للدوري الإيطالي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب يوفنتوس الإيطالي على مضيفه إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع للكالتشيو.

تقدم باولو ديبالا ليوفي في الدقيقة 4، وتعادل لوتارو مارتينيز في الدقيقة 18، فيما سجل جونزالو هيجوايين هدف الفوز في الدقيقة 80.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ

رجل رائع – جونزالو هيجوايين

Higuain Inter Juventus Serie A

اختيارات المحررين

البيبيتا في لقطة حاسمة يختطف الأضواء، تسديدة واحدة على المرمى بهدف في أقل من 30 دقيقة مشاركة.

باولو ديبالا وميرالم بيانيتش قدما مباراة مميزة، والأرجنتيني الأول تحديداً حتى خروجه.

رجل مخيب – ماتيس دي ليخت

De Ligt Lautaro Martinez Inter Juventus

الهولندي لم يقدم مباراة جيدة، وظهر بشكل سيئ للغاية خلال تسببه بركلة الجزاء التي أعادت إنتر إلى المباراة بنتيجة العادل.

يأتي ذلك في مباراة نجح بها مرتين فقط في تدخلاته، من أصل خمسة، أي أنه تعرض للمراوغة 3 مرات في تلك المباراة.

 

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