كونتي يُثير الجدل حول حقيقة بقاءه مع إنتر الموسم المُقبلض

وصيف الدوري الإيطالي

أنهى نادي إنتر الإيطالي بطولة الدوري المحلي بالفوز ومُحققًا المركز الثاني في ترتيب الجدول النهائي، ولكن هذا الأمر لم يمنع المدير الفني أنطونيو كونتي من توجيه عدد من الرسائل الهامة للنادي.

وأثار كونتي الجدل في تصريحات لـ "دازن" حول مستقبله مع إنتر وفي قيادة وصيف الدوري الإيطالي خلال الفترة المُقبلة.

وقال كونتي في تصريحاته حول البقاء مع الفريق : "لقد كانت سنة صعبة للغاية بالنسبة لي، حتى على الصعيد الشخصي، وسنُجري جميعًا تقييمات للعام القادم ولم أُحدد موقفي حتى الآن.

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كما قام كونتي بتوجيه النقد إلى الإدارة بخصوص بعض المواقف التي أزعجته خلال الموسم وقال : "لقد رأينا هجوم كبير على النادي ككل وعلى أعضاء الفريق بشكل خاص طوال الموسم، ولم أشاهد أي دعم أو حماية من الإدارة، ويبدو إن الإدارة ضعيفة في مثل هذه المواقف، لإنك إذا كنت ضعيفًا بالفعل لن تحمي فريقك ولا مدربك".

وواصل كونتي : "عندما تريد تقليص الفجوة من يوفنتوس، يجب أن تكون قوياً على أرض الملعب وخرجه، فالأمر يحتاج إلى أن تكون قويًا في كل شيء".

وأكمل المدرب الإيطالي : "يجب أن يكون الجميع متكاتفًا في العمل ويتحمل الجميع المسؤولية وهو ما لم يحدث في إنتر خلال الموسم الماضي، حيث لم أحصل على أي حماية من النادي، وأكرر أنني لم يعجبني عدم وجود دعم إداري لي وللفريق".

يُذكر أن إنتر قد أنهى موسمه بالدوري الإيطالي في المركز الثاني خلف يوفنتوس برصيد 82 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس بطل المسابقة.