رئيس برشلونة يحسم موقف المفاوضات مع نيمار

قد حاولنا العام الماضي بجد، لكن هذا الصيف لن نحاول

حسم جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني موقف إدارة ناديه من عودة اللاعب نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالي لصفوف الفريق الكتالوني مُجددًا.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية تصريحات رئيس برشلونة التي أكد فيها صعوبة عودة نيمار مُجددًا وقال : "لن نحاول هذا الصيف التعاقد مع نيمار، ولا توجد محاولة لضمه، التوقيع معه الآن غير عملي، لقد حاولنا العام الماضي بجد، لكن هذا الصيف لن نحاول".

وتحول رئيس الفريق الكتالوني للحديث عن المفاوضات مع أنتر لضم اللاعب لاوتارو مارتينيز، حيث أكدت التقارير التي خرجت قبل أيام قليلة، وأشارت إلى قرار رئيس برشلونة بإيقاف المفاوضات.

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بارتوميو قال في هذا الشأن : "المحادثات مع إنتر بشأن لاوتارو توقفت بناء على اتفاق متبادل، الوضع الحالي لا يدعو إلى استثمارات كبيرة".

وأكد أن ليونيل ميسي لا يزال يمكنه اللعب لـ 3 أو 4 مواسم مقبلة على أعلى مستوى مع برشلونة، وهو مستمر بكل قوة.

وحول البوسني ميراليم بيانيتش، الذي كان يسعى برشلونة لاستقدامه منذ فترة طويلة، أكد رئيس النادي أنه "سوف يعزز مكانته بسهولة كلاعب مهم".

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وعلى الطرف الآخر آرثر ميلو، الضالع في عملية تبادل مع بيانيتش، لكنه تمرد ولم يعد من البرازيل.

وعن هذه المسالة، قال بارتوميو: "لقد تلقى آرثر عرضاً جيداً جداً من أحد الأندية (يوفنتوس). وأوضح لنا ذلك، والحقيقة أن هذا النادي به لاعب، بيانيتش، كان برشلونة يضع أنظاره عليه منذ فترة طويلة. وتم التوصل إلى اتفاق. لكن قرار الرحيل عن الفريق اتخذه آرثر لأنه لم يثبت نفسه هنا كلاعب لا يمكن الاستغناء عنه".