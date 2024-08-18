كونتي: أعتذر لشعب نابولي.. ولا تسألوني عن أوسيمين!

بعد الخسارة بثلاثية ساحقة..

سقط نابولي بثلاثية مدوية أمام هيلاس فيرونا، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، في أول اختبار للمدرب الجديد أنطونيو كونتي.

وقال كونتي، في تصريحات لـ"سكاي سبورت": "نعتذر للجماهير، يجب أن نعتذر بتواضع لشعب نابولي الذي يتابعنا بشغف، أتحمل المسؤولية الكاملة، هذه عروض غير مقبولة".

وأضاف: "هناك عمل يجب القيام به على كافة الأصعدة، وصلت برغبة كبيرة، وأكرر أنه يجب أن نعتذر لشعب أظهر لنا الكثير. أتحمل كل المسؤوليات كمدرب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "بعيدًا عن الحديث عن سوق الانتقالات، ما يثير القلق هو ما حدث في الشوط الثاني، بمجرد أن واجهنا صعوبة ذاب الفريق مثل الثلج، المشكلة مختلفة (ليس مجرد ضم لاعب أو أكثر)، لدي الخبرة لأقول بعض الأشياء".

وردًا على عدم الاستعانة بخدمات فيكتور أوسيمين، علق: "إنه سؤال يجب طرحه على النادي، وليس أنا (إنه يتدرب منفردًا)".

وختم: "بالإضافة إلى كل لاعب على حدة، نحتاج إلى موقف داخلي أكثر رغبة، تظهر الأزمة في المواقف الصعبة، إنه أمر خطير، لا يمكن تدريبهم على هذا الشيء في وقت قصير، يجب أن يكون لديك الوقت والصبر لمحاولة جعل عقليتهم تنمو".