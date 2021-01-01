كونتي: لم يصدقني أحد بشأن إريكسن وأتفهم ما قام به لوكاكو

ماذا قال أنطونيو كونتي بعد ديربي ميلانو؟

قال المدير الفني لنادي إنتر أنطونيو كونتي عقب التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا والفوز على الجار ميلان في ربع نهائي البطولة إنه يشعر بالسعادة لتخطي ذلك الاختبار.

وحسم إنتر ديربي ميلانو أمام جاره اللدود ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة كلاسيكية استضافها ملعب سان سيرو ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا.

وعقب المباراة قال أنطونيو كونتي: "نحن في الدور نصف النهائي الآن، هذا هو العام الثاني على التوالي الذي نجحنا فيه للوصول إلى هذا الدور ، لذلك يستحق اللاعبون الفضل في اتباع الأسلوب الصحيح من البداية إلى النهاية"

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وأضاف: "لقد كانت مباراة صعبة للغاية أمام خصم لديه الكثير من المميزات خاصة هذا الموسم، ميلان فريق قوي يتصدر الدوري الإيطالي حاليًا، لذا فإن إقصائهم في ربع النهائي أمر يسعدني.

وتابع: "ميلان لديه الكثير من الجودة أيضًا، ولكن حتى حين كانت المباراة متكافئة بـ 11 ضد 11 وقبل طرد إبراهيموفيتش كان لدينا العديد الفرص للتسجيل ووصلنا للمرمى في كثير من المرات"

وأردف: "اعتقدت أن النتيجة لم تكن عادلة حين كانت تشير إلى التعادل، أخذنا زمام المبادرة طوال الوقت ووصلنا للمرمى كثيرًا، وكان حارس مرمىهم هو رجل المباراة"

وحول الأداء قال كونتي: "مرة أخرى الليلة تكرر الأمر نفسه، على الرغم من تحقيق الفوز، علينا التفكير في هذا الاتجاه لخلق الكثير من الفرص وعدم تحويلها إلى أهداف في كثير من المرات"

وأكد في السياق ذاته: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر تصميمًا أمام المرمى ولا يمكننا الاستمرار في القيام بذلك الأمر، ولا يمكن ينتهي بنا الأمر بعدم الفوز بالمباريات التي نستحق الفوز بها"

وحول لقطة لوكاكو قال: "بصراحة، لقد كنت لاعبًا، لذلك أعلم أنه خلال المباراة يمكن أن تندلع التوترات وتحدث المواقف عندما تغضب، الشيء المهم هو إبقائها في البعد الصحيح.

واسترسل: "كان من الجيد أن نرى روميلو شديد التركيز، لدى إبراهيموفيتش تصميم المنتصر والمحارب، وأعتقد أن روميلو ينمو في هذا الجانب، لا يمكنني إلا أن أكون سعيدًا لرؤيته مشتعلًا ".

وفيما يخص كريستيان إريكسن صاحب هدف الفوز الحاسم قال: "لمدة شهر كنت أقول نفس الشيء، هذا هو فريق إنتر، لن يصل أحد ولن يغادر أحد، أواصل قولها ولا يبدو أن أحدًا يصدقني."

وقال أيضًا: "نحن نعمل مع إريكسن على المستوى التكتيكي لإيجاد بديل لبروزوفيتش، لأنه ليس لدينا شخص مثل هذا في الفريق، كريستيان فتى ذكي للغاية، لديه إمكانيات كبيرة، إنه جزء من المشروع وأنا سعيد لأنه سجل هذا الهدف"

واختتم حول النجم الدنماركي قائلًا: "أردت حقًا أن يسجلها، لأننا جميعًا نعرف الجودة التي يتمتع بها في الركلات الثابتة، إنه خجول جدًا، لذلك آمل أن يتمكن هذا الهدف من دفعه للأمام وجعله يخرج من قوقعته، كلنا نحبه إنه فتى جيد، ويمكن أن يصبح جيدًا جدًا! يحتاج إلى أن يكون أكثر تصميمًا ".

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يذكر أن أنطونيو كونتي يقود إنتر لفترة استقرار نسبي في الوقت الحالي مقارنة بما كان عليه الحال في بداية الموسم الحالي، حيث ينافس محليًا بشراسة على الدوري الإيطالي وكذلك الكأس.