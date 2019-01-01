كونتي: نصف إيطاليا تريد باستوني

ظهور أول مميز للشاب الإيطالي

تغنى أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، بمدافعه الشاب أليساندور باستوني بعد ظهوره الأول المميز في مباراة سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

وشارك باستوني أساسياً في الانتصار الذي حققه الفريق مساء السبت بنتيجة 3-1 على مضيفه، وقدم عرضاً صلباً نال عليه إشادة الإعلام.

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وقال كونتي مع قناة إنتر الرسمية: "نصف أندية الدوري الإيطالي أرادت باستوني ولكن أنا كنت ضد بيعه، أرى فيه الموهبة والقوة".

وأضاف: "يحتاج للعمل، ينفذ فوراً كل ما أطلبه منه، سيكون مستقبل هذا الفريق وأيضاً الحاضر، هو بديل مهم لنا، الزملاء يثقون فيه".

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وختم: "الأربعاء لعب بيراجي والآن باستوني، أنا أخاطر بالدفع بهؤلاء الشباب ولكن يستحقون الفرصة".

وضم إنتر باستوني من صفوف أتالانتا قبل موسمين مقابل قرابة 26 مليون يورو، ولعب معاراً مع بارما الموسم الماضي.