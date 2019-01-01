سانشيز: طردي أمام سامبدوريا ليس صحيحاً

لقاء حافل من النجم التشيلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أليكسيس سانشيز، نجم إنتر، أن البطاقة الحمراء التي تعرض لها في لقاء الفريق أمام سامبدوريا مساء السبت لم تكن صحيحة.

وفاز إنتر بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد على مضيفه في لقاء شهد تسجيل سانشيز هدفاً وتسببه في آخر، وتلقيه بطاقتين من اللون الأصفر، الثانية للسقوط في منطقة الجزاء، وطرده.

وقال سانشيز عبر إنستجرام: "سعيد بسبب الانتصار والعرض الذي قدمه الفريق وأول أهدافي مع الفريق، ولكن حزين بسبب الطرد غير الصحيح، الآن أتطلع للقاء المقبل".

طرد سانشيز سيعني غيابه عن المواجهة المقبلة للفريق بالدوري، والتي ستكون الأحد المقبل أمام يوفنتوس في قمة الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

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يذكر أن الاتحاد الإيطالي احتسب هدفاً وحيداً فقط من الثنائية التي سجلها سانشيز للمهاجم التشيلي، إذ اعتبر أن تغييره اتجاه كرة ستيفانو سينسي بالهدف الأول غير كافياً ليصبح مسجلاً له.