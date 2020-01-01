كومان يكشف حقيقة قراره برحيل بوتش عن برشلونة

إجابة واضحة..

كشف رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن حقيقة محادثته مع ريكي بوتش التي أخبره فيها أنه خارج حساباته للموسم المقبل، إذ أشار إلى أنه يسعى لمصلحة اللاعب بأن يتحصل على دقائق أكثر للمشاركة.

وتفاجأ الجميع بتقارير الصحف الإسبانية التي أكدت أن كومان طالب بوتش بالبحث عن نادٍ جديد على الرغم من الموهبة الاستثنائية التي أظهرها اللاعب في الموسم الماضي.

الأمر استدعى أن يخرج المدرب الهولندي للصحافة بعد مباراة إلتشي في بطولة جوان جامبر ليكشف عن حقيقة ما حدث وعن الأفكار التي تدور في ذهنه حيال الموهبة الإسبانية.

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كومان قال "ليس صحيحًا أنني لا أريده، تحدثت معه قبل التدريب بالأمس وأنا واضح بأن اللاعبين الشباب في حاجة للعب وقلت له ذلك".

كما أضاف "يمكن أن يكون هذا الكلام صالحًا لبيدري وكارليس آلينا أيضًا، فيجب على الشباب مثل ريكي المشاركة وسيكون ذلك صعبًا للغاية هنا بسبب المنافسة".

وتابع "لقد أخبرته أن لديه مستقبل هنا وأننا نفكر حاليًا في أفضل طريقة للنجاح في برشلونة".

حديث كومان جعل الصحافة تطرح عليه فكرة أن يُرسل بوتش معارًا لنادٍ يضمن اللعب فيه بصورة دائمة ثم يعود للبرسا مجددًا، فأجاب "إنه احتمال ولكنه يمكن أن يكون صالحًا للاعبين شباب آخرين أيضًا".

وأتم "يجب على الشباب مثله في العشرينات أن يلعبوا باستمرار ولا يمكنهم الوقوف. لقد توصلنا إلى استنتاجات في آخر ثلاثة أسابيع وريكي لديه منافسة شديدة هنا".

الجدير بالذكر أن بوتش يلعب في منتصف الملعب، وهو المركز الذي يحتوي على سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج والوافد الجديد ميراليم بيانيتش، ما قد يفسر قليلًا وجهة نظر كومان.