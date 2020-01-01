كومان يقرر الاستغناء عن بوتش

قرار قد يغضب جمهور النادي الكتالوني

تحدثت أنباء واردة من برشلونة عن قرار من مدرب الفريق رونالد كومان بالاستغناء عن اللاعب الشاب ريكي بوتش قبيل انطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة.

بوتش اشترك بشكل طبيعي في معسكر الفريق التحضيري للموسم القادم، وشارك باللقاءات الودية الأخيرة التي لعبها الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي.

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وقال راديو كتالونيا أن كومان أخبر بوتش بالقرار في الساعات الماضية، وأنه لا يدخل في حساباته للموسم المقبل من الأساس.، الأمر الذي أغضب اللاعب بعد تأكيدات الإدارة له بكونه عنصراً أساسياً.

ويأتي الأمر بعد الإعلان عن قائمة برشلونة لكأس جامبر الودية مساء الليلة السبت أمام إلشي، والتي شهدت غياب بوتش، بالإضافة للثنائي لويس سواريز وأرتورو فيدال الذان خرجا من الحسابات.

وارتبط اللاعب في مطلع سوق الانتقالات بالخروج مُعاراً إلى أحد الفرق من أجل زيادة خبراته، ولكن مشاركته في وديتي ناستيك وجيرونا قللت من حدة الأحاديث عن رحيله.

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وصُعد متوسط الميدان الموسم قبل الماضي إلى الفريق الأول، وشارك معه في لقاءين بالدوري، ثم في الموسم الماضي شارك في 11 مباراة بالليجا.

ويحاول كومان إحداث ثورة كبيرة في صفوف النادي الكتالوني بعد الموسم الماضي المخيب الذي عاشه الفريق وخروجه خالي الوفاض.