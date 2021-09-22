كومان يفجرها: ميسي يخفي كل شيء

مفاجأة

تفاصيل مثيرة للغاية كشفها رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة بخصوص رحيل ميسي كما أقر أنه لم يندم على قرار ترك قيادة المنتخب الوطني من أجل برشلونة.

وجاء ذلك في حديث أدلى به لصالح صحيفة "Voetball Internacional" الهولندية عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها برشلونة أمام فريق بايرن ميونخ 3-0 في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال كومان؟

بدأ الهولندي حديثه موضحًا أنه لم يندم على خيار ترك منتخب هولندا من أجل قيادة النادي الكتالوني وقال: "في هذا النوع من المواقف، أحاول أن أحصل على أفضل ما لدي مع الفريق".

ثم أضاف كلمات دفاعًا عن الموقف الذي يمر به الفريق ورحيل ليونيل ميسي وكانت مبهمة بعض الشيء، حيث قال: "ميسي يخفي كل شيء" مما يعني أن المشاكل التي حدثت، تمت تغطيتها بجودة وسرية من قبل النجم الأرجنتيني.

دعونا نعود للوراء قليلًا .. ماذا قال لابورتا من قبل عن رحيل ميسي؟

منذ إعلان رحيله، ميسي لم يتحدث عن الأمر مطلقًا ولم يوضح الأسباب التي أدت بالفعل إلى خروجه بعدما توصل إلى اتفاق مع برشلونة لتجديد العقد.

جوان لابورتا، رئيس النادي، هو الوحيد الذي تحدث عن أسباب رحيله، وألقى اللوم على" العقبات الاقتصادية والهيكلية في لوائح الليجا الإسبانية".

حتى الآن لا يوجد لهذه القصة سوى جانب واحد، لكن إذا قرر ميسي التحدث عن الأمر كما يريد أيضًا كومان، فمن المحتمل أن الكثير سيظهر.

في سياق منفصل .. ما هو موقف كومان الأخير؟

أصبح جليًا للجميع أن بقاء الهولندي في قيادة البرسا أمرًا تحيط به الشكوك، في خضم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على المستوى المحلي والأوروبي.

فحسب "موندو ديبورتيفو" فإن كومان أمام اختبار أخير، في مباراة الفريق غدًا مع قادش خارج ملعبه.

وجميع المؤشرات تؤكد ضرورة الفوز على قادش، وكذلك أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم، من أجل حفاظ كومان على وظيفته.

اقرأ أيضًا:

مستشار لابورتا يعلن موقف الإدارة من إقالة كومان

أنشيلوتي : أزمة برشلونة طبيعية، وهل نتخلى عن صفقة مبابي؟

كومان يتشبث بمنصبه، وبديله المحتمل : شائعات مسلية !