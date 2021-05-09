كومان يثير غضب جماهير برشلونة بسبب نظرته التفاؤلية!

رونالد كومان يبعث برسالة تفاؤل بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد ويثير أعصاب جماهير برشلونة!

بعث رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة برسالة تفاؤل لجماهير النادي الكتالوني بعد ساعات قليلة من التعادل المخيب للآمال ضد أتلتيكو مدريد.

جاء هذا في منشور نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، أكد خلاله أن كل شيء ممكن.

وكتب كومان في رسالته: "لقد لعبنا وكانت لدينا فرصنا، وهم كذلك، في النهاية لقد كانت نتيجة عادلة للفريقين، وكل شيء ممكن".

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ولاقى كومان الكثير من الهجوم من قبل الجماهير بعد تلك الرسالة، حيث طالب بعضهم بمنح ريكي بوتش الفرصة مثل بقية الشباب.

والبعض الآخر هاجم الاعتماد الزائد على الشاب إيلاش موريبا في ظل غياب الصفقة التي كلفت الفريق 60 مليون يورو في الصيف الماضي ميراليم بيانيتش.

ووصل الهجوم لمطالبة البعض بطرد كومان من تدريب برشلونة بعد موسمه الأول الذي لم يحقق فيه حتى الآن سوى كأس ملك إسبانيا.

جدير بالذكر أن لقاء الأمس ترك برشلونة في المركز الثاني برصيد 75 نقطة، مهددًا بالتراجع للثالث حال فاز ريال مدريد على إشبيلية.