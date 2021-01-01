كومان يتهم دي ماريا بعدم الاحترام بسبب ميسي

مصير ميسي يشغل الأذهان

استغل مدرب برشلونة رونالد كومان مؤتمر مباراة غرناطة للرد على تصريحات لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بخصوص مواطنه ليونيل ميسي وإمكانية رحيله لفرنسا.

دي ماريا عاد وتحدث عن إمكانية التحاق ميسي ببي إس جي بعد لقاء الأخير مع نيم الأربعاء وقال مع "كانال بلاس": "أتمنى حدوث الأمر، كل الاحتمالات مفتوحة ولكن يجب أن نتحلى بالهدوء".

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ورد كومان مباشرة في المؤتمر الصحفي للانتصار على غرناطة الأربعاء أيضاً في الكأس: "الأمر يبدو لي أنه يفتقر للاحترام، البعض قد يكون مخطئاً في مثل تلك الأمور".

وأضاف: "الأمر ليس عادلاً أو محترماً تجاه برشلونة أن تتحدث عن لاعب يخصنا بتلك الطريقة، الكثيرون في بي إس جي يتحدثون عن ليو، والذي يلعب في برشلونة".

وأكمل الهولندي: "بجانب ذلك، هناك مباراة مقبلة معهم ولا نريد تسخين الأمور في دوري الأبطال أكثر من ذلك".

وعن اللقاء والفوز المثير على أصحاب الأرض قال كومان: "الأمر هائل، كرة القدم كذلك، قمنا بعمل طيب والفريق كان عملاقاً، أن تسجل مرتين في آخر خمس دقائق، الوقت الإضافي كان مميزاً".

وختم: "عقلية الفريق هي الأفضل، لم نتوقف أبداً عن المحاولة، أن تعود وأنت متأخر بهدفين نظيفين هذا يفسر الكثير عن قوة الشخصية".

برشلونة عبر لنصف نهائي كأس الملك عقب أن سجل هدفين في نهاية اللقاء ليتعادل ويحسم الأمور بنتيجة 5-3 في الأشواط الإضافية.