دي ماريا يُشعل الشائعات: لديّ فرصة للعب مع ميسي في باريس سان جيرمان!

تصريحات مثيرة..

أثار آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، جدلًا كبيرًا بعد تصريحات أكد فيها أن الفرصة قد تسنح له لمزاملة ليونيل ميسي في الأندية، من خلال مشاركته اللعب في بي آس جي.

لا يزال عقد ميسي وبرشلونة هو محور الحديث في الإعلام الإسباني، البرغوث لم يتراجع بعد عن رغبته في الرحيل حتى الآن، وربما تتغير الأمور مع قدوم الرئيس الجديد للنادي الكتالوني في مارس المقبل.

دي ماريا لعب إلى جوار ميسي لفترة طويلة في منتخب الأرجنتين، لكن الحظ لم يساعده في أن يلعب بجواره بالأندية، بل كان ندًا له عندما ارتدى قميص ريال مدريد لسنوات عديدة من قبل.

الدولي الأرجنتيني في تصريحات للصحافة قال في هذا الصدد "أتيحت لي الفرصة مرة في مسيرتي للذهاب إلى برشلونة ولكن ذلك لم يحدث".

وتابع "يمكننا القول أن هناك فرصة أخرى للعب معه ولكن عقدي على وشك الانتهاء ولا أعرف ما سيحدث، سأكون سعيدًا للغاية باللعب بجانبه حقًا".

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وأتم "لقد لعبت بالفعل بجوار كريستيانو رونالدو ونيمار ومبابي، إذا كان يمكنني اللعب بشكل جيد مع ليو، يمكنني أن أتقاعد بسعادة!".

الغريب حقًا في تصريحات دي ماريا تأكيده بهذا الشكل على أن ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان، ما كان سببًا في اشتعال وسائل التواصل الاجتماعي وأثار ذلك تساؤلات عدة إذا ما كانت مفاوضات الأرجنتيني والنادي الفرنسي في مراحل متطورة.

الجدير بالذكر أن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، لم ينف أن ميسي على قائمة المرغوب فيهم في ملعب حديقة الأمراء، لكنه فضل تأجيل الحديث عن الأمر حتى الصيف المقبل.

كما تجدر الإشارة إلى ثمة شائعات انتشرت في الآونة الأخيرة عن أن أسرة ميسي قد بدأت في تعلم اللغة الفرنسية تمهيدًا لارتداء صاحب الـ34 عامًا قميص النادي العاصمي بدايةً من العام المقبل.