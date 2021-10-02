كومان يؤكد بقائه مدربًا لبرشلونة رغم الهزيمة من أتلتيكو مدريد

تصريحات هامة من الهولندي..

أكد المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان على أنه يحظى بثقة الرئيس جوان لابورتا وهذا ما يمنحه راحة البال عند الحديث عن مستقبله في كامب نو.

برشلونة مُنيّ بهزيمة جديدة هي الأولى له محليًا والثالثة هذا الموسم، على يد أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، وظهر البرسا بأداء متواضع للغاية.

مع ذلك، كانت تصريحات لابورتا قبل اللقاء داعمة بالكامل لبقاء كومان، عندما شدد على استمراره مهما كانت نتيجة مباراة واندا ميتروبوليتانو.

وبعد الهزيمة تحدث كومان عن مستقبله وقال "دعم لابورتا مهم، إذا لا امتلكه فمن الصعب أن أحظى براحة البال والصبر للعمل".

كما أضاف "هذا في مصلحة الجميع، لكن مثل أي مدرب، أنا مُطالب بالنتائج".

وواصل الهولندي حديثه "اتصل بي لابورتا الليلة الماضية وتحدثنا، على الأقل الآن هناك وضوح في هذا الصدد".

"يجب أن أؤكد أن ما قاله يمنحني راحة البال، على الرغم من أن ما يحكم الموقف النهائي هو النتائج".

وأتم "بعد فترة التوقف الدولي لدينا ثلاث مباريات على أرضنا علينا الفوز بها".

بعد التوقف، برشلونة يلتقي مع فالنسيا يوم 17 أكتوبر، ثم يستضيف دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا يلعب الكلاسيكو في كامب نو.