لابورتا يعلنها: كومان مستمر في برشلونة

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أكد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة استمرارية الهولندي رونالد كومان في قيادة الفريق الكتالوني، مشيرًا إلى أنه يستحق الثقة.

العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، قد أشارت إلى أن لابورتا يفكر في إقالة كومان في حال تعثر الفريق على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" أمام أتلتيكو مدريد، وذلك بعد الخسارة الصادمة أمام بنفيكا في لشبونة بثلاثية نظيفة، لكن يبدو أن الأمر اختلف الآن.

ماذا قال لابورتا؟

لا يبدو أن جوان لابورتا يبحث عن بديل لكومان في الوقت الحالي، إذا قال في تصريحات نشرتها "موندو ديبورتيفو": "كومان سيظل مدربًا لبرشلونة، إنه يستحق الثقة".

وأضاف مؤكدًا: "عندما يتعافى المصاب سيكون لدينا فرض أكبر، كومان ذخيرة ومرجع لبرشلونة".

وتابع: " أعلم أن الفريق في وضع صعب، لكني تحدثت معه وتوصلت إلى أنه يستحق االثقة".

وواصل: "يمكن أن يكون لديه لحظات من الإحباط لكنه استعاد معنوياته والآن بعد أن يتعافى المصابون سنرى ذلك".

وأتم: "علاقتنا جيدة وصادقة، إنه شخص جيد وأعتقد أنه يعتقد نفس الشيء مني ونحن جميعًا نحاول تحقيق الأفضل".

ماذا نشرت العديد من التقارير مؤخرًا؟

وفي سياق متصل، ورد عن "راديو كاتالونيا" أن مدرب آياكس الحالي، إريك تن هاج أصبح المفضل لدى جوان لابورتا ليكون مدرب برشلونة الجديد، وأن المشكلة التي تواجه الفريق الكتالوني حاليًا، هي أن تين هاج لديه عقد مع آياكس، مما يعقد رحيله في منتصف الموسم، بالإضافة إلى المشكلات المالية التي سيتيعن على برشلونة مواجهتها، بدفع أي بند من شأنه تسهيل خروجه من النادي الهولندي.

تن هاج يتمتع بخبرة 10 سنوات في التدريب وبقوم بعمل جيد مع النادي الهولندي، وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط بها المدرب الهولندي ببرشلونة، فقد كان ضمن المدربين المرشحين لتولي المسئولية في الصيف الماضي عندما شك لابورتا في قدرات كومان لبداية مشروع البارسا الانتقالي.

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