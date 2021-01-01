كومان: نحتاج أفضل أداء من ميسي والجميع لتخطي باريس سان جيرمان

تصريحات كومان عقب فوز برشلونة على ألافيس

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن فريقه بخير وعلى أتم استعداد في الوقت الحالي لاستقال نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان..

وحقق برشلونة انتصارًا كاسحًا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس على ملعب كامب نو بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليواصل به النتائج الإيجابية بأداء مبشر فيما يخص قادم المواعيد.

وعقب المباراة أكد المدير الفني رونالد كومان أن الفريق لعب مباراة جيدة وأن مواجهة اليوم لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكن المردود الجيد هو من جعلها تنتهي بتلك النتيجة.

وأضاف: "إنه فوز مهم، خاصة وأنه يأتي قبل ثلاثة أيام من استقباله زيارة من باريس سان جيرمان في مواجهة الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا"

وتابع: "كان هناك خطأ أدى إلى الهدف الوحيد الذي سجله ألافيس اليوم، لكني أحببت رد الفعل بعد ذلك من قبل اللاعبين، لقد لعبوا المباراة بالطريقة التي أحب وكانت النتيجة جيدة."

وأردف: "ميسي لاعب مهم للغاية كما أقول دائمًا، إنه في لحظة رائعة من مسيرته، نعلم أنه حاسم ويقودنا لأشياء مهمة، لقد كان هكذا لفترة طويلة هنا في برشلونة"

وحول مواجهة باريس سان جيرمان قال: "مع ميسي كل شيء أسهل بالطبع، ولكن من أجل التغلب على باريس سان جيرمان علينا أن نبذل جهدًا كبيرًا وأن يكون ميسي والجميع في أفضل أيامهم"

وأكد: "لقد لعبنا العديد من المباريات خارج أرضنا في الفترة الأخيرة وهذا كان مرهق للغاية، لكن رد الفعل كان جيدًا على كامب نو وخارجه، الفريق جيد بدنيًا، لقد أظهرنا أداءً رائعًا"

ورفض المدير الفني الهولندي الحديث عن تقنية الفيديو وقرارات الحكم فيما يخص الهدف الذي ألغي بداعي التسلل حيث قال: "لقد فوجئت ولكنني لن أعلق على ما حدث، فليس هناك تسلل، لكن في النهاية فزنا بالمباراة، لا أريد أن أتحدث بعد الآن عن ذلك"

واختتم حديثه حول ترينكاو قائلًا: "كان عليك أيضًا أن تمنحه الفرصة من أجل التكيف، فقد احتاج إلى وقت لأنه جاء إلى فريق جديد في دوري مختلف وتحديات أكبر، يجب أن يتحسن، لكنني أراه أكثر انخراطًا وخاصة مع الكرة"

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وبذلك الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة رقم 46 في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث ريال مدريد الغريم التقليدي..