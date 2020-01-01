كومان: نتحسن بدنيًا وبيانيتش ليس جاهزًا بعد

تعرف على تصريحات كومان قبل لقاء جوان جامبر

أكد رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ مواجهة إلتشي هامة للغاية لأنّه آخر استعداد قبل المشاركة في الدوري الإسباني، كاشفًا عن موقف ميراليم بيانيتش من اللعب.

برشلونة انتصر في مباراتين وديتين ضد جيمناستيك تاراجونا وجيرونا بنتيجة 3-1 في كل لقاء.

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ويواجه كومان أزمة في التواجد على مقاعد البدلاء بسبب عدم إتمام إجراءات فسخ عقد كيكي سيتيين، إلا أنّ برشلونة نفى وجود أي أزمة.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إلتشي في كأس جوان جامبر: "كل شيء يسير بصورة جيدة. بالنسبة لي، اللعب في كامب نو سيكون تحديًا كبيرًا، كما أنّه آخر لقاء ودي قبل انطلاق الدوري الإسباني".

وتابع: "كنا نتمنى لو لعبنا المباراة بحضور جماهيري، الأمر محزن ولكن يجب علينا قبول الوضع الحالي. بالطبع لو تواجدت الجماهير لأصبح الأمر مختلفًا".

المدرب الهولندي أشار إلى أنّ اللقاء هامًا لأنّه أمام فريق من الدوري الإسباني، كما أنه اختبار للنواحي البدنية والفنية لبرشلونة.

وأردف: "بيانيتش سوف يتواجد في القائمة ولكنّه ليس جاهزًا بنسبة 100%. قد يحصل على دقائق لعب".

واختتم: "أتواجد في النادي منذ ثلاثة أسابيع واللاعبون في تحسن وبالأخص فيما يتعلق بالنواحي البدنية، كما أننا نعمل على تحسين الوضع الفني، والبشائر ظهرت في لقاء جيرونا. أتمنى أنّ تكون مباراة إلتشي أكثر اكتمالًا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يبدأ مباريات الدوري الإسباني أمام فياريال الأسبوع المقبل على ملعب "كامب نو".