سيتيين يحرم كومان من تدريب برشلونة في الدوري الإسباني

تسبب كيكي سيتيين، المدير الفني السابق لبرشلونة، في تعطيل جلوس رونالد كومان على مقاعد البلوجرانا في مباريات الدوري الإسباني.

برشلونة أقال سيتيين بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا وخروج النادي الكتالوني دون أي لقب.

وقاد كومان برشلونة في مباراتين وديتين آخرها أمس، الأربعاء، أمام جيرونا وانتهت بفوز 3-1 سجل فيها ليونيل ميسي هدفين.

وبحسب "كادينا كوبي" الإسبانية، فإنّ كومان لن يستطيع التواجد على مقاعد بدلاء برشلونة في مباريات الدوري الإسباني ولم يصبح المدرب الرسمي للنادي الكتالوني.

وأوضحت أنّ كيكي سيتيين لم يحصل على باقي مستحقاته بعد من برشلونة وبالتالي لا يعتبر مُقال في نظر الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، ولا يحق لكومان التعامل كمدرب للنادي في المباريات الرسمية.

💥 Informa @HelenaCondis



❌ Koeman no puede, de momento, sentarse en el banquillo del Barça en partido oficial



📌 La RFEF no ha podido tramitar su ficha porque el Barça y Setién no se ponen de acuerdo con el finiquito



💰 Quiere cobrar el año que tenía firmado#PartidazoCOPE pic.twitter.com/gmU7cT7U2S