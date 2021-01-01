كومان: ميسي متحمس دائمًا ولا أحتاج تأكيدات لابورتا حول مستقبلي

تصريحات كومان قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

قال رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة إن قائد النادي الكتالوني ليونيل ميسي متحمس دائمًا وليس فقط بخصوص مواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا غدًا.

ويدخل برشلونة مواجهة نهائي كأس الملك مساء الغد أمام أتلتيك بيلباو وعينه على تحقيق لقبه الأول تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان، بعد الخروج من موسم صفري الموسم الماضي.

وقبل 24 ساعة من المباراة النهائية الأولى لبرشلونة في 2021 أكد المدير الفني رونالد كومان أن الفريق مستعد والجميع لديهم الرغبة في تحقيق اللقب، وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وأضاف: " أهم شيء هو أن نكون بوضع دفاعي أفضل عند فقدان الكرة وعلينا التحسن مقارنة بالكلاسيكو الأسبوع الماضي، نحن نتعلم من أخطائنا وهذا ما يجعلنا نتحسن باستمرار".

وتابع: "تأكيد لابورتا على استمراريتي؟ لست بحاجة إلى هذا، لقد التقينا عدة مرات وأظهر لي ثقته، هل كلما خرج إلى الصحافة عليه أن يظهر ثقته بي؟ أنا أعرف أين انا، انا في أفضل نادٍ في العالم وعلي أن أفوز بالألقاب".

وأردف: "حماس ميسي للنهائي؟ هو متحمس دائمًا ولديه الرغبة في تحقيق المزيد من النجاحات بقميص نادي برشلونة، لقد رأيت ذلك في مرات سابقة هذا الموسم وليس فقط فيما يخص نهائي الغد".

وأكد: "في الفترة السابقة وخلال عدة مرات اظهر ميسي احترافيته هذا الموسم حتى خلال التدريبات، يُقدم كل ما لديه ويعرف جيدًا اجواء النهائيات، متأكد من أنه غدًا سيقدم كل ما لديه من أجل الفريق".

واسترسل: " لاأاعتقد أنني أحتاج لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الغد، وذلك لأنه نهائي والجميع متحمس دون أي مؤثرات خارجية، اللاعبون لديهم الرغبة في العودة إلى منصات التتويج".

وقال أيضًا: "الفريق في آخر مباراة خسر الجودة قليلاً مقارنة بالمباريات السابقة عندما خسرنا الكرة وردة فعلنا كانت متأخرة ربما كان السبب التوقف الدولي الذي أثر على النسق، لكنه، ليس عذرًا".

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يذكر أن رونالد كومان قد خسر مع برشلونة مواجهة الكلاسيكو مطلع الأسبوع الجاري والتي أثرت على حظوظ الفريق في التتويج بلقب الليجا، بعد أسابيع قليلة من توديع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد باريس سان جيرمان.