كومان: لست قلقًا حول مستقبلي، وقد نرى أجويرو أمام فالنسيا

رئيس النادي يوجه الدعم الكامل للمدرب الهولندي

كشف رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن عدم شعوره بالقلق تجاه الشكوك المثارة حول مستقبله مع النادي الكتالوني.

المدرب الهولندي خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة فالنسيا القادمة بالدوري الإسباني، ليتطرق إلى العديد من الأمور الهامة التي تخص فريقه.

وقال كومان عن مستقبله:"أنا معتاد على ذلك ولا أشعر بالقلق، في نادٍ كبير هناك دائمًا أشياء مع المدرب وهذه ليست المرة الأولى".

وأضاف:"تحدثوا أيضًا العام الماضي عني ودافع الرئيس عني ودعمني وترك الأمور كما هي، ولكن يجب على المدرب أن يفوز بالمباريات من أجل الاستمرار أيضًا".

وقال عن عودة سيرخيو أجويرو:"لقد تحسن كثيرًا في الآونة الأخيرة، لعب 20 - 25 دقيقة في مباراة الأربعاء وهو يسير على ما يرام لكنه يفتقر إلى إيقاع المباريات".

وأضاف:"سيكتسب الحساسية من خلال المشاركة في المباريات، ومن المحتمل ظهوره في قائمة الفريق، ونحن لا نشك في جودته، يمكنه أن يعطي الكثير في الفريق ولكن المهم هو تواجده في حالة بدنية جيدة".

جاهزية عثمان ديمبيلي:"يعمل بشكل جيد حاليًا للعودة إلى المجموعة، يحتاج لبعض الوقت للتحسن في بعض الأشياء، لا أعلم هل سيشارك ضد ريال مدريد في الكلاسيكو أم لا، لا يمكنني أن أقول متى سيعود".

تجديد عقد بيدري بشرط جزائي مليار يورو:"أنا لا أضع البنود، إنها قضية النادي ونحن سعداء بالحفاظ على أفضل اللاعبين لدينا، خاصة لاعب بمثل هذا المستقبل".

ظهور أنسو فاتي كأساسي ضد فالنسيا:"سنقرر غدًا، هو يتحسن بشكل يومي لأنه كان بعيدًا لفترة طويلة، ولا يمكن استرداد حساسية المباريات بشكل كامل في غضون أسبوعين".

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غياب كليمون لونجليه:"لا يلعب لأسباب فنية، عانى من عدم الراحة لفترة طويلة، لكنه فتى مجتهد ولا توجد أي شكوى حول احترافيته، هو يتدرب بشكل مثالي على الرغم من وضعه الشخصي".

يذكر أن برشلونة يلعب ضد فالنسيا وهو في المركز التاسع بجدول الدوري الإسباني بـ12 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.