مورينيو ينقذ "مستقبل" برشلونة من جحيم كومان!

هل تحدث الصفقة؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى احتمالية خروج ريكي بوتش أخيرًا من جحيم رونالد كومان في برشلونة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ولا يحظى بوتش بفرص المشاركة مع كومان سواء الموسم الماضي أو هذا الصيف، وكان الهولندي واضحًا أنه لا ينوي الاعتماد على اللاعب الشاب في أي وقت قريب.

ورغم أن بوتش في وقت سابق رفض الرحيل وصمم على القتال على مركزه، إلا أن الآن صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة أكدت أن الوضع قد يتغير في يناير.

الوجهة المقبلة لبوتش قد تكون روما، فتحدثت الصحف الإيطالية عن اهتمام جوزيه مورينيو بالظفر بخدمات صاحب الـ22 عامًا لدعم وسط ميدانه في الشتاء.

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روما قد تكون وجهة مثالية لبوتش في اللحظة الراهنة، فالجيالوروسي ينافسون جيدًا مع مورينيو محليًا، إلى جانب المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

إدارة برشلونة بدورها قد ترحب بإرسال بوتش معارًا إلى نادٍ كبير كروما لكسب مزيد من الخبرات، خصوصًا وأن العلاقة بين الناديين جيدة وهناك صفقات عدة بينهما آخرها كارليس بيريز.

في الوقت نفسه، قد تنقلب أمور بوتش رأسًا على عقب في الفترة المقبلة إذا ما رحل كومان عن تدريب برشلونة، وحينها ستكون الفرصة مواتية له للمشاركة بصورة أكبر مع البلوجرانا.

إجمالي مشاركات بوتش هذا الموسم 72 دقيقة فقط موزعة على 4 مباريات، ورغم ذلك أصر الرئيس جوان لابورتا بتصريحات سابقة أن اللاعب الشاب هو مستقبل كامب نو.

ويحتل روما حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويقدم أداء مميزًا سواء محليًا أو قاريًا مع مورينيو.