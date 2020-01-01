كومان لا يستبعد مغادرة بايرن ميونخ ويكشف عن مدربه الأفضل

البايرن المكان المثالي حاليًا..

اعتبر كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، أن القلعة البافارية هي المكان المثالي له لتحقيق أهدافه في عالم كرة القدم، في الوقت الذي صنّف بيب جوارديولا كالمدرب الأفضل الذي عمله معه في مسيرته.

وكان الدولي الفرنسي قد انضم إلى أليانز آرينا في عام 2015 على سبيل الإعارة قادمًا من يوفنتوس إبان تولي جوارديولا تدريب البايرن، قبل أن يُثبت كومان نفسه ويُجبر النادي الألماني على شرائه بصورة دائمة.

حاليًا يُعد كومان من أبرز وأهم اللاعبين في كتيبة هانزي فليك رغم إصاباته الكثيرة، إلا أن هذا لم يمنعه من عدم استبعاد مغادرة بايرن في الفترة المقبلة.

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صاحب الـ23 عامًا في تصريحات صحفية قال "لا أعرف ما أريده خلال الخمس سنوات المقبلة، لذا فإن أي شيء ممكن. أود الاستمرار في أعلى مستوى وأفوز بأكبر عدد من البطولات وبايرن هو أحد الأندية لتحقيق ذلك.".

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وعمل كومان في مسيرته مع عدد من المدربين الكبار أبرزهم يوب هاينكس وماسيميليانو أليجري إلى جانب كارلو أنشيلوتي، لكنه صمم على أن جوارديولا هو الأفضل بسبب تطويره له بصورة كبيرة.

"سأختار جوارديولا، فهو الذي جعلني ألعب بانتظام على الرغم من أنني لعبت عدد من المباريات عندما كنت في يوفنتوس."

وتابع "للاعب في مركز الجناح مثلي، فهو أفضل مدرب يمكنني اللعب معه بسبب ما يطلبه مني، إنه يبتكر أنظمة تمنحك فرصة على التواجد في مواقف واحد ضد واحد، وهو الذي يمكنني الازدهار فيه.".

وأتم "لم يطلب مني أن أحقق إحصائيات، طلب مني أن أركض وأسدد وأمرر جيدًا، وكان هذا ما أقدره كثيرًا فيه.".

الجدير بالذكر أن كومان يعيش عامه الخامس رفقة بايرن ميونخ حاليًا، وخلال تلك الفترة لعب 147 مباراة بمختلف المسابقات سجل فيهم 30 هدفًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن اقتراب انضمام ليروي ساني إلى بايرن قد يتسبب في أزمة لكومان، حيث سيجعل الفرنسي هو الخيار الثاني في مركز الجناح الأيسر خلف الدولي الألماني.