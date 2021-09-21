كومان عن التعادل أمام غرناطة: نقطة أفضل من لا شيء

كومان يستفز جماهير برشلونة!

يمر فريق برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة بمرحلة من انعدام الوزن في ظل النتائج السيئة التي يحققها الفريق على الصعيدين المحلي والأوروبي.

تحدث رونالدو كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني عن المباراة وعن خطة اللعب التي خاض بها المباراة والتي تغيرت في الدقائق الأخيرة بتكثيف الهجوم بشكل واضح.

أدلى الهولندي بتلك التصريحات في المؤتمر الصحفي عقب سقوط برشلونة في فخ التعادل مع ضيفه المتواضع غرناطة بنتيجة 1-1 على ملعب "كامب نو".

ماذا قال كومان؟

بدأ الهولندي حديثه وقال: "أقولها من جديد، ماذا يمكنني أن أفعل..؟! برشلونة الحالي ليس هو فريق برشلونة الذي كان يبدع قبل 8 سنوات ويقدم كرة التيكي تاكا الساحرة، نوعية اللاعبين كانت مختلفة، اليوم لا نملك لاعبين بمهارات عالية في المواجهات الثنائية أو لديهم سرعة عالية".

وأضاف كومان: "قبل المباراة كنا نفكر في الفوز، خاصة على أرضنا، لكن بدايتنا السيئة جعلت المباراة صعبة علينا".

وتابع: "لقد تحسننا خلال المباراة، تغيرنا ولعبنا تمريرات عرضية من خلال الأجنحة، أردنا المزيد، لكن نقطة واحدة أفضل من لا شيء، استحقنا التعادل".

كيف هو مستقبل كومان؟

حالة من الحزن تسيطر على جماهير برشلونة لهذه النتيجة خاصة أنها جاءت بعد خسارة ثقيلة للفريق في الأسبوع الماضي أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح جليًا للجميع أن إدارة برشلونة لا تضع في خططها تجديد تعاقد كومان للاستمرار على رأس القيادة الفنية، بل وربما تقرر الإطاحة به قريبًا.

لكن من جانبه، رفض الهولندي الحديث عن أي شيء متعلق بمستقبله داخل البلوجرانا وقال: "لن أتحدث عن مستقبلي بعد الآن".

يذكر أن عقد كومان مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2022، وحتى الآن هناك حالة من الشد والجذب بين الهولندي وإدارة النادي الكتالوني بسبب مسألة التجديد وتصريحات متبادلة بين الطرفين.

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