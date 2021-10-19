كومان: برشلونة يمكنه المنافسة على دوري الأبطال!

المؤتمر الصحفي الخاص بالهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة قبل مواجهة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

يرى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أن فريقه قادر على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم البداية المتعثرة.

برشلونة خسر أول جولتين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بنفس النتيجة 3-0، أمام بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، ليتذيل ترتيب المجموعة الخامسة دون رصيد.

ويستعد برشلونة لخوض مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام دينامو كييف الأوكراني، في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل إحياء حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني.

وعقد كومان مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مباراة دينامو كييف، والتحديات التي تواجه برشلونة في الفترة الحالية.

ماذا قال كومان؟

كومان تحدث في بداية المؤتمر الصحفي قائلًا: "لعبنا أمام دينامو كييف الموسم الماضي، ونعرف قدراتهم جيدًا، هذه مباراة حاسمة، علينا الفوز بها بعد السقوط في أول جولتين".

وأضاف: "إنها مباراة حاسمة، علينا أن نفوز بها، لنعزز حظوظنا في التأهل للدور المقبل، ونعلم جيدًا ما علينا القيام به".

وتابع: "في كل مباراة نسعى للتحضير بأفضل طريقة، نريد وضع الفريق الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار لياقة اللاعبين وجاهزيتهم".

ماذا قال كومان عن حظوظ برشلونة؟

وتطرق كومان للحديث عن حظوظ برشلونة قائلًا: "هذا الفريق قادر على المنافسة على لقب دوري الأبطال".

وتابع: "لا يمكننا أن نطلب من هذه المجموعة من اللاعبين الفوز باللقب، لكنهم يقدمون أداءً جيدًا، وكل شيء يمضي بصورة جيدة، أعتقد أننا قادرون على التأهل".

وأردف: "هناك عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة، الذين يشكلون مثالًا للشباب في الفريق".

وأضاف: "رغم صغر أعمار المجموعة، إلا أنهم يملكون خبرة اللعب في المباريات الكبرى، كما أنهم يلعبون في المنتخبات أيضًا".

ما هو رأي كومان في تجديد عقد فاتي؟

كومان تحدث بعد ذلك عن أنسو فاتي، وقال عن حالته البدنية: "لا يمكنه الآن لعب ثلاث مباريات في أسبوع، لذلك سنفكر في الأفضل له وللفريق".

وأضاف: "أجمل شيء هو أن النادي قريب من تجديد عقد فاتي، إنه أمر رائع، وهو لاعب يشكل مستقبل برشلونة".

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