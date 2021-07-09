كومان: أشعر بالقلق تجاه ميسي ولكني أثق في لابورتا

قام بالتعليق على تصريحات خافيير تيباس

أعرب رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن قلقه تجاه مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق وإمكانية استمراره بالنادي.

ميسي عقده انتهى مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق بالمجان هذا الصيف.

المؤشرات الحالية تؤكد أن ميسي لا يريد الرحيل، لكن برشلونة لا يستطيع التجديد له وتسجيله بشكل رسمي، بسبب الأزمة المالية ووجود عجز يصل إلى 200 مليون يورو.

كومان قال عن هذه الأزمة خلال تواجده بإحدى البطولات الخيرية للجولف:"يجب أن تشعر بالقلق عندما لا يتم حل مشكلة بهذا الحجم، ولكني لدي ثقة كاملة في رئيس النادي جوان لابورتا في تخطي هذه الأزمة".

وأضاف:"وجود ميسي مهم للغاية بالنسبة للنادي وكذلك الدوري الإسباني لأه اللاعب الأفضل في العالم، لذلك علينا أن نبذل ما لدينا لضمان استمراره".

وأما عن تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني:"أخبرني لابورتا أن أكون هادئًا وأننا نعمل على حل هذه المسألة، لدينا الثقة الكاملة للتوصل لاتفاق مع ليو للاستمرار لبضع سنوات".

وفي نهاية حديثه شدد كومان على أن ميسي أظهر دائمًا رغبته الواضحة في الاستمرار مع برشلونة، وأن النادي يعمل حاليًا مع محاميه ووالده للتوصل لاتفاق رسمي بعد انتهاء مشاركته في الكوبا.

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يذكر أن ميسي يلعب يوم الأحد القادم مع منتخب الأرجنتين، في نهائي كوبا أمريكا ضد البرازيل، طمحًا في إنهاء نحسه مع بلاده الذي استمر لسنوات طويلة.