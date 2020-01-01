كول: إعادة الموسم وليس منح اللقب لليفربول حل أزمة كورونا

منح الريدز اللقب ليس حلًا..

يؤمن جو كول، لاعب ليفربول وتشيلسي السابق، أن في حالة إلغاء هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا، فينبغي إعادته مرة أخرى وعدم منح لقبه إلى الريدز، المتصدر الحالي للبطولة.

كتيبة يورجن كلوب تتقدم على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بما يزيد عن 20 نقطة، وكانت في حاجة فقط إلى الانتصار في مباراتين من أجل إعلان التتويج رسميًا بلقب البريميرليج.

لكن مع تفشي فيروس كورونا وإصابة عدد من الرياضيين به، قرر الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريميرليج إيقاف البطولة حتى بدايات أبريل المقبل، قبل تمديد الموعد ليصبح حتى 30 أبريل.

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ومع صعوبة السيطرة على كورونا، فمن غير الوارد عودة كرة القدم حتى في الموعد المحدد، مما أبرز اقتراحًا بإنهاء هذا الموسم ومنح اللقب للمتصدر وهبوط من هم في مراكز المؤخرة حتى ولو تبقى 8 جولات لم تُلعب.

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إلا أن هذا الأمر غير صحيح بالنسبة لكول، الذي قال في تصريحات للصحافة "من الواضح أن علينا أن ننُهي هذا الموسم الكروي في أسرع وقت ممكن، سيكون ذلك مثاليًا.".

كما أضاف "إذا لم نتمكن من استكمال الموسم، فإنني أرى أن الوضع العادل الوحيد هو إعادة الموسم. الكل يريدون الأفضل لنواديهم، ولكن لو لم تفعل شيئًا شاملًا للجميع فسيكون لذلك عواقب كبيرة.".

"يحتاج الجميع في عالم كرة القدم لفهم ذلك أيضًا، إنهاء سباق 100 متر عند 70 مترًا يترك الكثير من الحجج. لقد رأينا في الرياضة في كثير من الأحيان عدد من المفاجآت، لا يمكنك أبدًا أن تكون متأكدًا مما سيحدث."

وأتم "نحن في وضع ينبغي علينا ألا نكون أنانيين فيه. ستستفيد بعض الأندية وسيشعر البعض بالانزعاج الشديد ولكن هناك أشياء أكبر من كرة القدم على المحك، إنها حياة الناس وسبل عيشهم.".

يذكر أن جو كول قد مثّل لمدة 3 أعوام من 2010 وحتى 2013 ، لكن تجربته الأكبر والأكثر شهرة كانت رفقة تشيلسي لمدة 7 مواسم، وقد خاض 56 مباراة دولية رفقة منتخب إنجلترا.