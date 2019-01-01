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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

كوفاتش: رودريجيز يلعب من أجل مستقبله

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مدرب بايرن ميونيخ يتحدث عن مصير اللاعب الكولومبي مع النادي البافاري

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


أكد نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ، أن خاميس رودريجيز جناح الفريق يلعب من أجل مستقبله.

رودريجيز يقضي الموسم الحالي معاراً من ريال مدريد لبايرن، ولكنه لم يظهر بشكل أساسي مع الفريق.

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بايرن يمتلك إمكانية تفعيل التعاقد مع اللاعب بشكل دائم، ولكن كوفاتش يبدو غير مقتنعاً بقدرات الدولي الكولومبي.

وقال المدرب الكرواتي في تصريحات صحفية:"المنافسة كبيرة جداً ولكن أي لاعب يمكنه الحصول على الفرصة".

وأضاف:"أي لاعب يأتي هنا يعلم جيداً أن مكانه ليس مضموناً وقد يخرج في أي وقت".

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وتابع:"رودريجيز يلعب من أجل مستقبله، أتوقع منه المزيد وأراه متحفزاً لإثبات نفسه".

يُذكر أن صاحب الـ27 عاماً ارتبط مؤخرا بإكمال الموسم الحالي مًعاراً لأرسنال.

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