كوفاتش: بايرن يجب أن يتوقف عن الأخطاء وكومان ممثل

انتصار بشق الأنفس للبافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، سعادته بالانتصار الصعب لفريقه في كأس ألمانيا وطالب بالتحسن مستقبلاً على صعيد الأخطاء الفردية.

وفاز بايرن على مضيفه هيرتا برلين مساء الأربعاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد للأشواط الإضافية، والتي شهدت هدف الانتصار عبر كينجسلي كومان.

وقال كوفاتش بعد المباراة مع "ABD": "كان عملاً صعباً، عندما تتأهل بعد 120 دقيقة لا يمكنك إلا أن تكون سعيداً".

⚽️ 29 مباراة

✅ 21 فوز

🤝 6 تعادل

❌ 2 خسارة

1️⃣المركز الأول



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وواصل: "برلين سجلوا من كل تسديدة لهم على المرمى والهدف الثاني كان هدية مننا، هذا أمر يتكرر أسبوعياً ويجب أن نعالجه ويتوقف".

وعلق كوفاتش على إصابة صاحب هدف الفوز كومان: "كان يدعي الإصابة، هو سليم ولا يعاني من أي شيء وسيكون بخير".

وبهذا الانتصار ينضم بايرن لشالكه ولايبزج والأندية التي عبرت لدور الثمانية لكأس ألمانيا.