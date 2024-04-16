بعد ربطه بليفربول لخلافة كلوب .. نيكو كوفاتش يخرج لكشف الحقيقة

هل يخلف الكراوتي نظيره الألماني في ليفربول؟

كشف الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ السابق، حقيقة التفاوض من أجل قيادة ليفربول في الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورجن كلوب.

وأعلن كلوب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعدما قاد الفريق لأكثر من 8 سنوات، توّج خلالها بكل البطولات الممكنة (باستثناء الدروي الأوروبي).

وذكرت تقارير صحفية أن اسم كوفاتش انضم مؤخرًا لخيارات ليفربول بشأن مدرب الموسم الجديد، علمًا بأنه "لا يتواجد مع أي نادٍ حاليًا بعد رحيله عن فولفسبورج الشهر الماضي".

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وقال كوفاتش، في تصريح لقناة Servus TV: "لا صحة لما تردد عن وجود مفاوضات أو اهتمام من نادي ليفربول في الفترة الأخيرة".

من جهته، قال خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، عبر حسابه على منصة إكس: "يظل روبن أموريم مدرب بنفيكا، هو المرشح الأوفر حظًا لليفربول، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة حتى الآن".