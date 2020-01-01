كورونا يعيد توديبو إلى برشلونة

شالكه لن يستطيع تفعيل بند أحقية الشراء

أجبر فيروس كورونا نادي شالكه على إعادة جان كلير توديبو إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري وعدم تفعيل بند أحقية الشراء.

توديبو رحل في يناير إلى شالكه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّه على الرغم من رغبة إدارة شالكه في الحصول على توديبو بعقد دائم بعد إعجاب الفريق الألماني بمستوى لاعب برشلونة، إلا أنّه لن يتمكن من ذلك.

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وأوضحت أنّ فيروس كورونا وإيقاف الدوري الألماني أثّر بصورة سلبية على اقتصاد شالكه مما قد يجعل مبلغ 25 مليون يورو كبيرًا بالنسبة لقدراته.

وأشارت إلى أنّ ما حدث في الآونة الأخيرة قد يجعل شالكه يعيد النظر في مسألة ضم توديبو وقد يتركه ليعود إلى برشلونة.

النادي الكتالوني هو الآخر يعاني من أزمة اقتصادية جراء إيقاف النشاط الرياضي مما دفعه لمطالبة اللاعبين بالموافقة على خفض رواتبهم بنسبة 70% وهو ما لم تقبله غرفة الملابس.

جدير بالذكر أنّ هناك بندًا في عقد توديبو يمسح لبرشلونة بضمه مقابل 50 مليون يورو حال تم تفعيل بند أحقية الشراء.