رسميًا | توديبو ينضم إلى صفوف شالكه

أعلن نادي شالكه الألماني الحصول على مدافع برشلونة، جان كلير توديبو، على سبيل الإعارة.

توديبو انضم إلى برشلونة في يناير من العام الماضي ولكنّه لم يحصل على دقائق لعب كافية.

وذكر النادي الألماني في بيان رسمي التوقيع مع توديبو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 1.5 مليون يورو مع وجود بند أحقية الشراء.

ويستطيع شالكه التعاقد مع اللاعب مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات إضافية.

كما يمتلك البلوجرانا بندًا يسمح له بإعادة اللاعب إلى كتالونيا مرة أخرى مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات إضافية.

جدير بالذكر أنّ توديبو هو ثاني الراحلين عن برشلونة في يناير الحالي بعد كارليوس آلينيا والذي غادر على سبيل الإعارة إلى ريال بيتيس دون وجود بند أحقية الشراء.

