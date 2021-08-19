كورونا يضرب آرسنال ويهدم شائعات أوباميانج وبرشلونة

آرسنال يعلن حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

كشف نادي آرسنال عن حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد في "ديربي لندن" والتي تقام لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وسط معاناة "الجانرز" من الإصابات بفيروس كورونا.

وتعرض أربعة لاعبين من صفوف آرسنال مؤخرًا للإصابة بفيروس كورونا، وعلى رأسهم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، والفرنسي ألكساندر لاكازيت.

إعلان آرسنال عن إصابة أوباميانج تحديدًا بفيروس كورونا جاء ليهدم كافة التقارير التي ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني بعد غيابه عن الجولة الأولى من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

أوباميانج غاب عن مباراة آرسنال الافتتاحية في الدوري الإنجليزي، والتي خسرها "الجانرز" بغرابة أمام برينتفورد الصاعد حديثًا بهدفين دون رد.

ويستعد آرسنال لمواجهة جاره وغريمه تشيلسي، في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب الإمارات.

وعبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أعلن آرسنال عن حالة لاعبيه المصابين، ووضعيتهم قبل مباراة تشيلسي.

ما هو وضع أوباميانج ولاكازيت؟

أكد آرسنال أن نتيجة اختبار أوباميانج جاءت إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي لم يكن متاحًا لمباراة يوم الجمعة ضد برينتفورد.

وأشار آرسنال إلى أن نتيجة اختبار أوباميانج أصبحت سلبية، وهو في وضعية جيدة ويتبع كافة البروتوكولات الصحية للعودة إلى اللعب، وأنه سيبدأ التدريب وسيتم تقييم حالته قبل مواجهة تشيلسي.

أما ألكساندر لاكازيت، والذي كان أيضًا إيجابيًا للإصابة بفيروس كورونا، وغاب عن مباراة برينتفورد، فإنه لا يزال يتعافى حاليًا، ولن يكون متاحًا لمواجهة تشيلسي.

🗞 Our latest team news update ahead of #ARSCHE 👇 — Arsenal (@Arsenal) August 19, 2021

وبالإضافة إلى لاكازيت وأوباميانج، فإن الحارس البديل أليكس رونارسون، والبرازيلي ويليان مصابان أيضًا بفيروس كورونا، وتأكد غياب الحارس الأيسلندي عن مواجهة تشيلسي، فيما سيتم تقييم وضعية ويليان قبل المباراة.

ويقوم آرسنال، كحال جميع أندية الدوري الإنجليزي بفحص جميع أعضاء الفريق وموظفي الدعم بانتظام للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، كجزء من بروتوكول "البريمييرليج" لمحاربة كورونا.

ما هي حالة الإصابات الأخرى في آرسنال؟

وبعيدًا عن الإصابات بفيروس كورونا، فإن المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليايش، ولاعب الوسط الغاني توماس بارتي يعانيان من إصابات مختلفة.

جابرييل تعرض لإصابة في الركبة اليمنى أثناء تواجده مع منتخب البرازيل الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وتتقدم حالته بشكل جيد مع الفريق الطبي لنادي آرسنال، ومن المتوقع عودته إلى التدريبات في وقت لاحق من أغسطس.

أما بارتي، فتعرض لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن خلال المباراة الودية ضد تشيلسي، والتي أقيمت مطلع أغسطس الجاري، ويعمل الغاني الدولي بجد مع الفريق الطبي لنادي آرسنال، ويهدف إلى العودة للتدريبات بحلول نهاية الشهر الحالي.

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