كورونا قد يحرم ريال مدريد من اللعب في "سانتياجو برنابيو"

هل يستعين ريال مدريد بملعب أتلتيكو لاستكمال الموسم؟

يواجه ريال مدريد خطر عدم الاعتماد على ملعبه حال استكمال الموسم في الصيف كما هو مخطط له.

الدوري الإسباني توقف منذ مطلع مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ ريال مدريد سوف يواجه أزمة كبيرة حال تم استكمال الموسم في الصيف وذلك بسبب وجود خطة لإعادة ترميم ملعب "سانتياجو برنابيو".

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وأوضحت أنّه في حال قرر ريال مدريد إيقاف أعمال البناء في الصيف فسوف يخسر الملايين من اليوروهات مما قد يجعله يضطر لخوض المتبقي من الموسم خارج "سانتياجو برنابيو".

وقد يلعب النادي الملكي باقي مبارياته على ملعبه الثاني "ألفريدو دي ستيفانو" أو يطلب من أتلتيكو مدريد السماح له باستخدام "واندا ميتروبوليتانو" كما تبقى باقي ملاعب مدريد الخاصة بخيتافي وليجانيس متاحة للاستخدام.

وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، قد أكد أنّ استكمال المنافسات هو الخيار الأفضل للبطولة رغم تأثيره السلبي على الأندية التي تخطط لترميم ملعبها في الصيف.

جدير بالذكر أنّ البلانكوس بدأ في وضع خطة لتخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتقليل الخسائر المالية.