ريال مدريد يستهدف تخفيض 75 مليون يورو من قيمة الرواتب

نادي ريال مدريد يحدد القيمة التي يسعى لتخفيضها من رواتب نجومه في الفترة المقبلة من أجل تجاوز أزمة كورونا.

كشفت تقارير إسبانية اليوم عن القيمة التي يسعى نادي ريال مدريد لتخفيضها من رواتب نجومه في الفترة المقبلة في ظل أزمة فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس" والتي أكدت أن المبلغ سيكون في حدود الـ 75 مليون يورو من إجمالي رواتب نجوم ريال مدريد.

وتبلغ رواتب فريق كرة القدم فقط في ريال مدريد حوالي 284 مليون يورو في الموسم الواحد، لـ 37 لاعب في صفوف الفريق الملكي.

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ويتصدر النجم الويلزي جاريث بيل قائمة نجوم ريال مدريد في الرواتب حيث يحصل على 29 مليون يورو في الموسم الواحد رغم وضعه المتراجع في الفريق.

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وتأتي خطوة تخفيض الرواتب في ريال مدريد في ظل توقف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وتعديل عقود البث والرعاية مؤخرًا.

وكانت الحكومة الإسبانية والاتحاد المحلي للكرة القدم ورابطة الدوري قد أعلنوا عن تعليق مسابقات كرة القدم لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الدوري الإسباني سيعود خلال الصيف المقبل حال تم السيطرة على الفيروس المميت.