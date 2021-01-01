كورونا قد يتسبب في تأجيل انتخابات برشلونة

هل يحسم جوان لابورتا السباق؟

يؤمن إميلي روسو المرشح الرئاسي لنادي برشلونة الإسباني، أن الانتخابات قد يتم تأجيلها في حالة تواصل انتشار فيروس كورونا.

روسو قام بتقديم المخطط التنظيمي التوجيهي لدخوله الانتخابات، وتطرق في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى العديد من الجوانب الهامة.

وقال روسو:"حالة الإغلاق التي تمر بها البلاد قد تؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية، لذلك يجب تحليل هذا الوضع من قبل المجلس الانتخابي".

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وأضاف:"يجب توافر عوامل السلامة والأمان لكل المشاركين في العملية الانتخابية قبل 24 يناير، وإذا لم يحدث ذلك فيجب تأجيلها، لأننا نضع صحة الناس قبل كل شيء".

وتابع:"بالأمس اتصل بي أربعة مرشحين قلقين بشأن قضية قيود الإغلاق، نحن نقدر بعض الإجراءات المشتركة، ويجب جمع التوقيعات فعليًا كما هو مخطط".

واستكمل حديثه:"لدينا عدد تقديري يصل إلى أكثر من مائة توقيع، الفكرة الآن هي اجتياز الفترة الحالية بشكل مثالي قبل إجراء الانتخابات".

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وفي نهاية حديثه رفض روسو التسليم بأن السباق قد يبدو محسومًا لمنافسه جوان لابورتا، حيث فتح الباب أمام جميع الاحتمالات بغض النظر عن استطلاعات الرأي.