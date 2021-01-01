ميسي يطرق أبواب تشافي .. رقم قياسي جديدة على وشك الكسر

ليونيل ميسي قائد برشلونة على وشك تحطيم رقم قياسي جديد في صفوف الفريق.

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونةعلى وشك تحطيم رقم قياسي جديد في صفوف الفريق الكتالوني.

يأتي هذا مع قرب ليونيل من مباراته رقم 750 مع النادي الكتالوني، والتي ستكون مواجهة أتلتيك بيلباو لو شارك فيها.

وسيكون الرقم القياسي هذه المرة خاص بالنجم الإسباني تشافي هيرنانديز قائد برشلونة السابق، وبعدد مشاركاته مع الفريق.

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ويعد تشافي هو اللاعب الأكثر مشاركة مع برشلونة في تاريخ النادي، بواقع 767 مباراة في كل البطولات.

ويملك تشافي رقمًا آخر في نادي برشلونة، وهو كونه الأكثر مشاركة في تاريخ لقاءات الدوري بقميص الفريق، بواقع 505 مباراة.

وستكون مواجهة يوم الأربعاء أمام أتلتيك بيلباو هي رقم 501 لميسي في الدوري الإسباني ليقترب أكثر من أحد أرقام تشافي.

جدير بالذكر أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لميسي في برشلونة، حيث ينتهي عقده بحلول الصيف القادم.