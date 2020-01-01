روشتو: كنت على وشك الموت وبرشلونة أعادوني للحياة

الحارس التركي يروي تفاصيل معركته مع فيروس كورونا

كشف روشتو ريتشبير حارس برشلونة ومنتخب تركيا السابق، عن الدور الذي لعبه النادي الإسباني في إنقاذ حياته بعد المعاناة مع فيروس كورونا.

روشتو انضم لقائمة المصابين بفيروس كورونا من المصابين في شهر مارس الماضي، ومر بفترة صعبة جداً خلال مرحلة العلاج، حيث كانت حياته مهددة بالخطر لولا تدخل الأطباء.

وقال الحارس المعتزل في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"دعم أحبائي كان رائعاً حيث ساعدني على الفوز بالمعركة، برشلونة أعطوني دعماً كبيراً أثناء مرضي وبعد التعافي".

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وأضاف:"كارلوس نافال وكيمي تيريس كانا يتابعان حالتي، لا ينبغي نسيان بعض التفاصيل الصغيرة، وما فعله برشلونة من أجلي عندما كنت على وشك الموت من الفيروس، لقط أعطوني الحياة من جديد".

وتابع:"سأظل دائماً تحت تصرف برشلونة بعد هذه الواقعة، وأعرب كذلك عن شكري اللامتناهي للجميع وخاصة السيد جوسيب بارتوميو رئيس النادي".

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وأما عن تجربته مع الفريق:"كان موسماً فريداً بالنسبة لي، أشعر بالفخر لكوني جزءاً من هذه العائلة الرائعة، انضممت لهم بعد كأس العالم 2002 وأتيحت لي فرصة اللعب بجوار تشافي الذي تربطني به علاقة صداقة جيدة، وأراه مناسباً لتدريب الفريق في المستقبل".

يذكر أن روشتو يعتبر من أبرز اللاعبين في تاريخ تركيا، حيث تألق في كأس العالم بكوريا واليابان 2002 بحصول بلاده على المركز الثالث بالبطولة، لينضم برشلونة في 2003 ليلعب بجوار رونالدينيو وتشافي مع المدرب فرانك ريكارد.