أوفرمارس يُشبه الاتحاد الهولندي بدونالد ترامب

أياكس لا يهتم باستكمال الموسم الحالي

شن مارك أوفرمارس المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، هجوماً عنيفاً على الاتحاد المحلي، بسبب تخطيطهم لاستكمال الموسم الحالي قبل يوم 3 أغسطس القادم.

الاتحاد الهولندي أصدر بياناً رسمياً أمس الأربعاء، مؤكداً رغبته الواضحة في استئناف الموسم من جديد، على هامش الاجتماع الذي قام به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنفس اليوم.

وهو ما تسبب في حالة غضب شديدة لدى أوفرمارس، الذي قام بتشبيه أسلوب الاتحاد الهولندي بطريقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فيروس كورونا.

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وقال نجم أرسنال وبرشلونة السابق:"الدوري انتهى بالفعل، الحياة أهم بكثير من أي شيء آخر، لماذا نهتم بالمال وليس حياة الناس؟".

وأضاف:"تمنيت أن يكون لهم موقف مستقل بدلاً من الاختفاء خلف الاتحاد الأوروبي، أجد صعوبة كبيرة جداً في تفسير هذا الأمر، حيث ما يفعلونه يتشابه مع موقف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عندما اختار الاقتصاد على حساب أرواح الناس".

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وتابع:"نحن هنا في هولندا لا نتمتع بأرباح خيالية بحقوق البث التليفزيوني مثل إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا لذلك كان لا يجب الخضوع لضغوط خارجية".

يذكر أن أياكس يحتل المركز الأول بجدول الدوري الهولندي بـ56 نقطة متساوياً مع ألكمار نفس الرصيد بعد 26 جولة من المسابقة قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.