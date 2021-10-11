كورتوا يهاجم "فيفا" و"يويفا": لا يهمهم سوى ملء جيوبهم!

وجه تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد الإسباني انتقادات لاذعة إلى مسؤولي كرة القدم في الاتحاد الدولي "فيفا"، والاتحاد الأوروبي "يويفا".

كورتوا شارك مع منتخب بلجيكا خلال الأيام الماضية في نهائيات النسخة الثانية من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واحتل منتخب بلجيكا المركز الرابع في دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 3-2، ثم سقط في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إيطاليا بهدفين مقابل هدف.

كورتوا انتقد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث من الأساس، مؤكدًا أن ذلك جاء فقط لزيادة المال الذي يحصلون عليه.

ماذا قال كورتوا؟

خلال تصريحات ما بعد المباراة، التي نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، هاجم كورتوا "يويفا" بضراوة.

وقال حارس مرمى منتخب بلجيكا: "هذه المباراة مجرد مباراة للمال، علينا أن نكون صرحاء حول الأمر".

وأضاف: "لعبنا فقط لأنه بالنسبة إلى يويفا فإنها تعني المزيد من المال، ومباراة أخرى تذاع على التلفاز".

وتابع: "بالنسبة لنا فقد كانت مباراة جيدة لأنها ضد إيطاليا، وبالنسبة لهم كانت أيضًا مباراة هامة لأنهم يلعبون ضد بلجيكا".

وأكمل: "الجميع يريد لعب هذه المباراة، لكن انظر إلى كم التغييرات في الفريقين، خاض لاعبون آخرون المباراة من الجانبين، لكن لو كان الفريقان تأهلا إلى النهائي فكنا سنرى لاعبين مختلفين".

وأردف: "هذا يظهر أن اللاعبين يخوضون مباريات كثيرة للغاية، وفي يونيو أيضًا سنلعب في كأس الأمم الأوروبية".

ما هو رأي كورتوا في إقامة كأس العالم كل عامين؟

وقال حارس مرمى بلجيكا:"في العام المقبل لدينا كأس العالم في نوفمبر، علينا أن نلعب حتى وقت متأخر من يونيو مرة أخرى، ربما نتعرض للإصابة، لم يعد أحد يكترث لأمر اللاعبين".

وأضاف: "ثم في يونيو المقبل، بعد موسم طويل علينا لعب أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية، وسنحصل على أسبوعين فقط من الراحة".

وتابع: "هذا ليس كافيًا ليتمكن اللاعبين من خوض 12 شهرًا من المنافسات على أعلى مستوى".

وأكمل: "إذا لم نتحدث، فإن الأمر لن يتغير، لقد عارضوا السوبر ليج لكن ذلك لا يهمهم، إنهم يريدون فقط وضع مباريات جديدة على التلفاز، ولا يكترثون لأمر اللاعبين، يهتمون فقط بملء جيوبهم بالمال".

وعن إقامة المونديال كل عامين، قال حارس بلجيكا: "الآن يتحدثون عن إقامة كأس العالم كل عامين، وكأس أوروبا أيضًا، متى سنحصل على راحة؟ أبدًا".

وقال كورتوا في ختام تصريحاته: "لذلك فاللاعبون سيتعرضون للمزيد من الإصابات، نحن لسنا روبوتات، إنها مباريات أكثر وعدد أيام راحة أقل، لم يعد أحد يهتم بأمرنا".

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