كورتوا يكشف عن الثلاثي الغاضب في غرفة ملابس ريال مدريد

ما الذي يحدث داخل غرف النادي الملكي؟

رفع حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا الغطاء عن ما يدور داخل غرفة ملابس فريق لوس بلانكوس.

وأشار البلجيكي بأصابع الاتهام إلى زملائه، حيث تحدث عن من يضع أسوأ ملابس في الفريق، ومن أكثرهم مزحًا وغرابة.

ماذا قال البلجيكي؟

تحدث كورتوا إلى "Telefoot" وقال : "الأكثر غضبًا في الفريق هما ناتشو، مودريتش وكارفاخال، إنهم مثل" الخل" فعندما نلعب الألعاب ونصور الخاسرين يغضبون قليلاً. هذا الثلاثي لا يحب الخسارة على الإطلاق".

على الجانب الآخر من الأمور، فإن غرفة الملابس لها نصيبها من المهرجين أيضًا، حيث يعتبر مارسيلو وسيرجيو راموس المغادر مؤخرًا ريال مدريد، أكثر اللاعبين المسؤولين عن الضحك. ومع ذلك، وصف كورتوا مزحات توني كروس بالـ "جافة ومضحكة".

أما عنالأكثر أناقة، قال صاحب الـ29 عامًا: "أسينسيو يرتدي ملابس جيدة وراموس لكن ماريانو دياز من عشاق الموضة وكارفال أيضًا".

مشوار كورتوا في يورو 2020؟

الجدير بالذكر أن الدولي البلجيكي يشارك حاليًا مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا "يورو" 2020، ونجح حديثًا في إقصاء منتخب البرتغال حامل اللقب من دور الـ16، بالفوز عليه بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب لا كارتوخا.

وسيضرب المنتخب البلجيكي موعدًا ناريًا مع منتخب إيطاليا، يوم الجمعة القادم ضمن منافسات دور الربع النهائي، على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

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