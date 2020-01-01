كورتوا يكشف السر وراء رحيله رفقة هازارد إلى ريال مدريد

في ستامفورد بريدج.. كورتوا وهازارد اتفقا مسبقًا على الانتقال إلى ريال مدريد

قال تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إنه اتفق مع مواطنه إيدين هازارد على الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي قبل عامين.

وانتقل كورتوا في صيف العام 2018 إلى ريال مدريد قادمًا من تشيلسي، ثم تبعه إيدين هازارد بعدها بعام واحد فقط ليجتمعا من جديد.

وحول ذلك، أكد كورتوا أن الأمر لم يكن متروكًا للصدفة، بل إنهما اتفقا على ذلك في غرفة خلع الملابس بملعب ستامفورد بريدج.

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وأضاف في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو: "في غرفة خلع الملابس في تشيلسي، تحدثنا عن إمكانية اللعب هنا، حيث قلنا ريال مدريد؟ ريال مدريد"

وتابع: "في بعض الأحيان يستغرق الأمر بعض الوقت وتكون البداية صعبة في ناديك الجديد، هي أشبه برحلة تمهيدية لإعطاء كل ما لديك وفهم ما يعنيه اللعب في نادٍ عظيم مثل ريال مدريد"

وأردف: "هازارد إضافة لأي فريق وقدم لتشيلسي الكثير خلال السنوات التي لعبها هناك، ومن المتوقع أن يضيف الكثير لريال مدريد كذلك"

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يذكر أن كورتوا عانى كثيرًا من تذبذب مستواه والغضب الجماهيري والسخرية قبل أن يتعافى من كل ذلك، بينما لم تترك الإصابات هازارد في موسمه الأول مع ريال مدريد.