كاسياس يعد جمهور ريال مدريد بالعودة

وعد إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، جمهور الفريق الملكي بالعودة مستقبلًا إلى قلعة "سانتياجو برنابيو".

كاسياس رحل عن ريال مدريد في 2015 منضمًا إلى صفوف بورتو البرتغالي بعد مسيرة امتدت نحو 15 عامًا.

وتعرض كاسياس لأزمة قلبية العام الماضي أجبرته على الابتعاد عن المباريات واعتزاله كرة القدم.

ونشر كاسياس صورة عبر حسابه بموقع "تويتر" في ذكرى مرور 5 أعوام على آخر مباراة لعبها بقميص ريال مدريد قبل مغادرته.

وعلّق صاحب الـ39 عامًا على الصورة بقوله: "آخر مباراة في مدريد. يومٌ ما سوف أعود".

The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux