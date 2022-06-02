"كورتوا قد يكسر القاعدة ويفوز بالكرة الذهبية"

موسم رائع للحارس البلجيكي

يؤمن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بقدرة لاعبه تيبو كورتوا على حصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

ويمر كورتوا بفترته الأفضل بمسيرته الكروية هذا الموسم مع ريال مدريد، بعد تألقه مع الفريق الإسباني على كل المستويات.

ونجح حارس ريال في قيادة الفريق لتحقيق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث ظهر بصورة مبهرة خلال البطولتين، خاصة في نهائي الأبطال ضد ليفربول.

ماذا قال مارتينيز عن كورتوا؟

مدرب بلجيكا خرج قبل لقاء فريقه مع هولندا، غدًا، الجمعة، في إطار دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية للإشادة بحارسه المميز.

وقال مارتينيز:"ما أحبه في كورتوا هو التقدير الذي يحظى به من جماهير ريال مدريد، من النادر جدًا حصول أي لاعب أجنبي على هذا القدر من الحب في مدريد".

وأضاف:"ما يجعل الأمر مميزًا هو حدوثه في ريال مدريد الذي يعتبر من الأندية التي تعتمد بشكل أكبر على الحراس المحليين".

وتابع:"من الصعب جدًا حصول الحراس على جائزة الكرة الذهبية، ولكن هذا الأمر قد يتغير مع كورتوا".

كيف تحدث عن هازارد؟

كشف مارتينيز في حديثه مع صحيفة "Le Soir" البلجيكية، عن سعادته بقيام هازارد بإزالة اللوحة المعدنية التي كان يرتديها على عظم الشظية اليمنى منذ إصابته في أكتوبر 2019.

وقال مدرب بلجيكا:"كان من المستحيل أن يشعر بالراحة والحرية بهذه اللوحة، الأمر الآن يتعلق باستعادة الإيقاع ونسق المباريات، وكل ما يحتاجه هو المشاركة فقط حتى يشعر بالرضا مرة أخرى".

وأوضح:"يمكنه استعادة طاقته مرة أخرى بشكل طبيعي، وسيتحسن كذلك في ريال مدريد لأنه يتمتع بالخبرة الكافية للتألق هناك".

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