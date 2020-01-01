كورتوا: ريال مدريد سيواصل القتال على لقب الدوري الإسباني

دفعة كبيرة من الحارس البلجيكي..

يتطلع تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، إلى العودة من جديد لنشاط كرة القدم في المرحلة المقبلة، مؤكدًا على أن ناديه سيبذل الغالي والنفيس في سبيل إدراك لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

النادي الملكي خسر صدارة الليجا لغريمه التقليدي برشلونة في الجولة الأخيرة قبل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما هُزِم على يد ريال بيتيس بهدفين لهدف.

البرسا حاليًا يتقدم بفارق نقطتين عن كتيبة زيدان، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة الإسبانية أخيرًا للأندية بالتدريب الجماعي استعدادًا لاستئناف الدوري في شهر يونيو المقبل.

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الحارس البلجيكي عبّر عن سعادته ببداية عودة النشاط، فقال "الكل يتطلع إلى استئناف الدوري الإسباني ومواصلة القتال للفوز به".

كما أضاف "لم يكن بمقدورنا الانتظار للعودة إلى التدريبات بعد غياب شهرين وأن نجتمع سويًا كفريق مرة أخرى حتى ولو حدث ذلك بصورة مختلفة نوعًا ما، من الجيد دائمًا العودة للتدريبات في فالديباس".

"التدريب في المنزل مختلف، لكنني أعتقد أن الجميع قاموا بعملٍ جيد والجميع فعلوا ما قاله المدرب والجميع حافظوا على لياقتهم البدنية، والجميع الآن أقوياء للغاية."

وأتم "حراس المرمى كانوا محظوظين لأنه سُمِح لنا بالتدرب مع مدرب الحراس الأسبوع الماضي. هذا الأسبوع، سُمِح لنا بالتدرب في مجموعات صغيرة، يمكن للاعبين التسديد علينا وعلى الأقل تشعر بأنه تدريب حقيقي".

يذكر أن كورتوا قد ظهر في 31 مباراة بقميص الملكي هذا الموسم في مختلف البطولات، وقد سكنت شباكه 19 هدفًا في الليجا فقط ليكون خط دفاع الريال هو الأقوى في المسابقة حتى الآن.