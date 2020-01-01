زيدان: لا بديل عن إنهاء الموسم ببطولة

المدرب الفرنسي يتمسك بالأمل في تحقيق لقب الدوري الإسباني

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن إصراره الشديد بإنهاء الموسم الحالي ببطولة، بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

كرة القدم توقفت بشكل نهائي في مارس الماضي، بعد ظهور كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، ضرب العديد من البلدان في أوروبا وأصاب الرياضيين كذلك.

اللعبة بدأت في العودة من جديد باستئناف الدوري الألماني، والآن الأمور تقترب في إسبانيا بعودة اللاعبين للتدريبات، ليظهر زيدان للمرة الأولى بعد عودته للعمل.

المزيد من الفرق

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"أداء اللاعبين كان جيد جداً في المنزل، أراهم لائقين للعودة مرة أخرى والمشاركة في المباريات، سعيد جداً بالعمل معهم بعد ستين يوماً".

وأضاف:"كلنا سعداء بالعودة، خططنا للتدريب البدني في المنزل، ونستمتع الآن بالتواجد معاً في مجموعات صغيرة، ونحرص على تطبيق بعض الجوانب التكتيكية".

وعن طموحاته للموسم:"يجب أن نفكر بشكل إيجابي، أمامنا 11 مباراة متبقية على نهاية الدوري الإسباني، نريد الفوز باللقب لأن عقلية الانتصار متواجدة في الحمض النووي للنادي".

فيديو .. صلاح: مباراة الكونغو الأصعب لي وهذا الاحتفال طلب "مكة"

أولهم بنزيما وبينهم راموس وكاكا.. أكثر صنّاع الأهداف لرونالدو

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الليجا، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر، بعد 27 جولة من عمر المسابقة.