كورتوا وروديجر على رأس الغيابات.. فينيسيوس وشباب الأكاديمية يزينون قائمة ريال مدريد لمواجهة كأس الملك

هؤلاء خارج المواجهة..

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة فريق ديبورتيفا مينيرا (الناشط بدوري الدرجة الرابعة) غدًا الإثنين على ملعب "كارتاجونوفا"، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وقرر المدرب الإيطالي استبعاد الثنائي تيبو كورتوا وأنطونيو روديجر للراحة، وفاييخو (للشعور بالانزعاج)، وذلك إلى جانب المصابين "داني كارباخال وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا"، بينما استدعى 7 من لاعبي الأكاديمية للاستعانة ببعضهم في المواجهة السهلة نسبيًا.

وانضم فينيسيوس جونيور إلى قائمة الفريق هو الآخر، رغم حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني، نظرًا لعدم صدور قرار رسمي بإيقافه حتى الآن.

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وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي:

حراس المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرخيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، أسينسيو، لورينزو، دييجو أجوادو.

الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس، تشيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس، مبابي، رودريجو، إندريك، براهيم دياز، جونزالو.