كورتوا: الانتقادات بحقي لأنني من الأفضل في العالم

الحارس البلجيكي الأساسي في ريال مدريد

ناقش تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد وبلجيكا، الأسباب وراء الانتقادات التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة، وقال إنها بسبب كونه واحداً من الأفضل في مركزه.

كورتوا أصبح الموسم الجاري حارس ريال مدريد الأول دون منافسة بعد رحيل كيلور نافاس، وعدم إعطاء الفرصة لألفونس أريولا.

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وقال البلجيكي في تصريجات نقلتها "آس": "لا أتابع الصحافة، فقط أهتم بما يقوله المدرب والزملاء، كيف يفهم هؤلاء دور حارس المرمى إذا لم يشغلوه من قبل".

وأكمل: "لا أشكك في نفسي، أنا أحد أفضل الحراس في العالم، ولذا يتم انتقادي، قمت بتصديات جيدة أمام سلتا، أتلتيكو، وإشبيلية، بدأت الموسم جيداً ويجب الاستمرار".

وواصل حارس أتلتيكو السابق: "زيدان أكد استمراري في مركزي كأساسي وطلب مني المواصلة والتركيز، يؤمن بي، عشت أوقات جيدة في أتلتيكو وتشيلسي، وحتى الآن في مدريد كذلك".

وختم: "أفضل الفوز 4-3 على التعادل السلبي، ولكن الحارس بالتأكيد يحب الخروج بشباك نظيفة لأن مباشرة الصحافة تهاجمك بالأرقام".

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ويحل المنتخل البلجيكي ضيفاً مساء السبت على نظيره الروسي ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا، وضمن كلاهما العبور رسمياً.