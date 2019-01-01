كارفاخال: أتمنى الفشل المستمر لبرشلونة في الأبطال

تعرف على تصريحات كارفاخال حول برشلونة والأبطال

أكد داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، أنّه لا يتمنى تحقيق برشلونة أي نجاح في بطولة دوري أبطال أوروبا مشيرًا إلى رغبة النادي الملكي في التتويج مرة أخرى بالتشامبيونزليج وكذلك الدوري الإسباني.

برشلونة فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2014-2015 لتصبح أطول فترة يبتعد فيها عن اللقب منذ مشاركة ليونيل ميسي مع الفريق الأول.

وقال كارفاخال في تصريحات مع راديو ماركا الإسباني: "كرة القدم تتغير بسرعة كبيرة، من شهر إلى شهر الأحوال تختلف وزين الدين زيدان في طريقه ليجعلنا الفريق المتصدر".

وتابع: "تراجعت الأهداف بعد رحيل كريستيانو رونالدو ولكننا نتكاتف كمجموعة لأجل تقديم الأفضل وتعويض هذا الأمر وتسجيل الأهداف وأعتقد أنّ الأمور تسير بصورة رائعة".

المدافع الإسباني تطرق للحديث عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بقوله: "السبب كان لدواعي أمنية وهذا قرار مفهوم للغاية. لن أكذب أنا لا أتمنى الخير لبرشلونة ولا تحقيق أي شيء في دوري أبطال أوروبا وكذلك الليجا سواء كنا ننافسهم أو لا. لا أحب التزييف".

وأردف: "لا توجد أزمة مع جاريث بيل ولكن المدرب يمنح العناصر الجديدة فرصة مثل فيدي فالفيردي ورودريجو وأعتقد أنّ سبب غياب اللاعب عن التدريبات معقد ولكنني لا أشكك في التزامه مع ريال مدريد تمامًا كما يفعل مع المنتخب".

وواصل: كريم بنزيما يسجل العديد من الأهداف وكذلك يصنع الفرص وهو الأفضل كما أنّ إيدين هازارد كان يحتاج لوقت للتأقلم ومستواه السيء في بداية الموسم لم يكن بسبب زيادة في الوزن".

واختتم: "أتفهم موقف إيسكو بعدم الحصول على دقائق لعب كافية ولكن في النهاية هناك عدد من اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة ولكني أعتقد أنّه بالعمل الجاد يحصل كل لاعب على فرصته".

جدير بالذكر أنّ زيدان سبق ونفى إصابة بيل مؤكدًا أنّ غيابه يعود لأسباب يرفض الحديث عنها مما يشير إلى اقترابه من الرحيل في يناير المقبل.